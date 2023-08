La cavalcata trionfale del Napoli nella stagione 2022-2023: un viaggio tra cronache, aneddoti e interviste 8 puntata

Napolipiu.com vi ripropone la fantastica cavalcata azzurra. Il trionfo azzurro a puntate nel torneo 2022 – 2023, con cronache, aneddoti, interviste ecc.

Giornata 14 del 9 novembre 2022

Cremonese – Milan* 0 – 0 Rapuano di Rimini Fiorentina – Salernitana 2 – 1 La Penna di Roma Verona – Juventus 0 – 1 Di Bello di Brindisi Inter – Bologna 6 – 1 Colombo di Como Lazio – Monza 1 – 0 Santoro di Messina Lecce – Atalanta 2 – 1 Aureliano di Bologna Napoli – Empoli* 2 – 0 Pairetto di Torino Sassuolo – Roma 1 – 1 Ayroldi di Molfetta (BA) Spezia – Udinese* 1 – 1 Piccinini di Forlì Torino – Sampdoria 2 – 0 Massa di Imperia

*Giocate l’8 novembre 2022.

Vince ancora il Napoli e sono dodici le vittorie in 14 gare di campionato. Stavolta i partenopei superano l’Empoli con le reti di Lozano (su rigore al 69’) e Zielinski all’88’.

Non brilla Rapuano a Cremona. Resta grave la semplice ammonizione rifilata a De Ketelaere per il brutto intervento ai danni di Sernicola. Il cartellino rosso era più appropriato per il milanista.

Sicuramente non luccica Rapuano ma il duo Di Bello – Guida illuminano d’immenso la giornata calcistica. Al termine di un pessimo arbitraggio che registra la vittoria bianconera con la rete di Kean, mancano due calci di rigore ai locali.

Al 77’ su tiro di Veloso Danilo effettua una vera e propria parata ma Di Bello, e i team al VAR, ritiene opportuno non intervenire per assegnare un sacrosanto calcio di rigore al Verona. C’era rigore ed espulsione di Danilo per aver evitato una chiara occasione da rete.

All’83’ il gruppo arbitrale concede il bis con il fallo di Bonucci su Verdi.

Finisce la gara e i media corrono in soccorso dei bianconeri. Il designatore Rocchi provvede anche a legittimare i protagonisti in negativo di Verona. Di Bello sarà IV Uomo in Milan – Fiorentina della settimana seguente.

Giornata 15 del 13 novembre 2022

Atalanta – Inter 2 – 3 Chiffi di Padova Bologna – Sassuolo** 3 – 0 Pezzuto di Lecce Empoli – Cremonese* 2 – 0 Dionisi di L’Aquila Verona – Spezia 1 – 2 Maresca di Napoli Juventus – Lazio 3 – 0 Massa di Imperia Milan – Fiorentina 1 – 0 Sozza di Segrate (MI) Monza – Salernitana 3 – 0 Giua di Sassari Napoli – Udinese** 3 – 2 Ayroldi di Molfetta (BA) Roma – Torino 1 – 1 Rapuano di Rimini Sampdoria – Lecce** 0 – 2 Doveri di Volterra (PI)

*Giocata l’11 novembre 2023.

**Giocate il 12 novembre 2023.

Male ancora Chiffi. Subito in campo nonostante le polemiche di Lecce – Juventus (XII), il direttore padovano sbaglia ancora una volta sul piano disciplinare. Dopo aver graziato inspiegabilmente Barella e Dzeko che con un mani fermano l’azione di gioco, non espelle De Vrij per fallo su Hojlund lanciato a rete. Non interviene neanche Di Paolo al VAR. Per la cronaca il tecnico bergamasco Gasperini non protesta.

Ne combina di tutti i colori Sozza di Segrate, in provincia di Milano. Peggio assistito al VAR da Fabbri di Ravenna, Sozza penalizza oltremisura la squadra toscana. Manca un rigore enorme alla Fiorentina per il fallo di Tomori su Ikonè e sul gol partita, autorete, c’è un doppio fallo di Rebic. Il fantasista rossonero, dapprima, stende Duncan sotto gli occhi attenti di Sozza e sul prosieguo dell’azione va a impedire l’intervento del portiere Terracciano sul cross proveniente dalla sinistra. Sozza convalida la rete con la benedizione di Fabbri al VAR.

Vince ancora il Napoli. Stavolta tocca all’Udinese. Dopo il 3 a 0 (reti do Osimhen, Zielinski e Elmas), si rilassano i partenopei subendo il ritorno friulano con i gol di Nestorovski (79’) e Samardzic (82’).

