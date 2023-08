Di Marzio: “De Laurentiis per Osimhen può chiedere 300 milioni di euro”

Victor Osimhen piace all’Al Hilal in Saudi Pro League ma Aurelio De Laurentiis non vuole vendere l’attaccante nigeriano.

Gianluca Di Marzio di Sky parla del calciomercato del Napoli. In primo piano c’è l’interesse della Saudi Pro League per Osimhen. Ma secondo il giornalista fino ad ora è arrivata un’offerta da 100 milioni di euro che non soddisfa minimamente il club azzurro. Anzi De Laurentiis per cedere Osimhen potrebbe chiedere il “doppio o il triplo della cifra offerta dagli arabi”.

De Laurentiis ha detto anche all’agente Roberto Calenda di volersi tenere Osimhen ed al momento l’addio del nigeriano è improbabile, anche perché il giocatore vuole continuare a giocare in Europa.

Di Marzio parla anche del calciomercato in entrata del Napoli: “Il nome è quello di Gabri Veiga. Il Napoli vuole chiudere per Gabri Veiga a prescindere dalla situazione legata a Piotr Zielinski (su cui proseguono i contatti con l’Al Ahli). La trattativa procede, con il Napoli pronto ad arrivare alle cifre richieste tramite i bonus e forse una contropartita. Il Celta chiede 40 milioni”.