Osimhen resta a Napoli, De Laurentiis fa una ‘promessa’

Victor Osimhen resta a Napoli e non va in Arabia a giocare in Saudi Pro League, lo vuole Aurelio de Laurentiis.

Calciomercato Napoli – Oramai le voci di un interessamento da parte del campionato arabo per Osimhen sono continue. Il giocatore viene tentato con contratti milionari, che sfiorano i 50 milioni di euro a stagione. Insomma qualcosa di irrinunciabile, anche se a 24 anni andrebbe a giocare in campionato senza storia ed in un club dove non disputa la Champions League. Ma si parla anche di ricchissime commissioni per l’agente: 35 milioni alla firma, insomma cose che fanno riflettere.

Ma secondo Corriere dello Sport Osimhen resterà a Napoli per volontà di Aurelio De Laurentiis. A quanto pare il patron del Napoli ha deciso di non cedere il calciatore nigeriano, una promessa fatta a se stesso e che vuole mantenere.

Sul quotidiano si legge che fino ad ora gli arabi non si sono fiondato a Castel di Sangro, né fisicamente né con collegamenti informatici. De Laurentiis ha ribadito a Calenda della volontà di tenere Osimhen al Napoli, anche perché dalla Saudi Pro League non arriva nessuna offerta da almeno 200 milioni di euro. Senza questo pacco di soldi il patron del Napoli nemmeno si siede a parlare.