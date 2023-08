Napoli, l’agente di Osimhen a Castel di Sangro per discutere il rinnovo. De Laurentiis vuole 200-300 milioni – VIDEO

Sono giorni decisivi per il futuro di Victor Osimhen, le offerte dall’Arabia fanno tremare i tifosi del Napoli ma le cifre continuano ad alzarsi.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Sono ore decisive per definire il futuro di Victor Osimhen con la maglia del Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate da Sky Sport 24, l’agente dell’attaccante nigeriano, Roberto Calenda, è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro per discutere con la dirigenza azzurra il prolungamento del contratto del suo assistito.

La volontà della società partenopea è quella di blindare a lungo termine Osimhen, assoluto protagonista nella passata stagione. Nonostante alcune voci di mercato lo accostino a club arabi, il calciatore non vorrebbe lasciare il campionato italiano, dove si è perfettamente ambientato.

Le uniche offerte concrete giunte finora al Napoli dal Medio Oriente si aggirano intorno ai 100 milioni di euro, una cifra ritenuta inadeguata dal presidente De Laurentiis. Per privarsi del suo gioiello, il numero uno azzurro ritiene la cifra troppo bassa, considerando che per la società il valore di Osimhen è due, se non tre volte superiore.

La sensazione è che le parti stiano lavorando ad un rinnovo pluriennale, con adeguamento dell’ingaggio, per cementare ulteriormente il rapporto tra Osimhen e la piazza partenopea. Il nuovo accordo potrebbe essere definito già nelle prossime ore.