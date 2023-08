Cajuste spunta una particolare statistica in Ligue 1 che fa ben sperare il Napoli

Il Napoli ha chiuso l’acquisto di Jens Cajuste dal Reims: il centrocampista svedese ha una particolare statistica in Ligue 1 che fa ben sperare gli azzurri.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Arriva dalla Ligue 1 il nuovo rinforzo per il Napoli di Rudi Garcia. Trovano infatti conferma le indiscrezioni riportate da Footmercato, con la società del presidente De Laurentiis che ha chiuso con il Reims per l’arrivo di Jens Cajuste, centrocampista svedese classe 1999.

Operazione da 12 milioni di euro. Il calciatore è arrivato in Italia poco dopo le 13.30 di oggi, mercoledì 9 agosto, e adesso si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto con il club azzurro.

Talento, personalità e fisicità. Caratteristiche, quelle di Jens Cajuste, che hanno spinto il Napoli a puntare con decisione su di lui. Lo svedese classe 1999 è un centrocampista moderno, box to box, molto bravo a recuperare palloni e a inserirsi palla al piede. Nella rosa azzurra dovrebbe rappresentare l’alternativa ad Anguissa.

Acquistato dal Reims a gennaio 2022 dal Midtjylland, Cajuste nell’ultima stagione ha collezionato 33 presenze impreziosite da 4 reti, che testimoniano anche una buona abilità in fase realizzativa. In Danimarca per la sua stazza era soprannominato “pannocchia di mais”. Il Napoli, ricordiamo, lo ha pagato 12 milioni di euro.

Cajuste la statistica in Ligue 1

Il centrocampista svedese, prossimo a rinforzare la mediana del Napoli, ha una particolare caratteristica secondo le curiosità statistiche rilevate da Opta.

Emerge un’interessante statistica su Jens Cajuste, quello che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe essere il prossimo acquisto del Napoli. Lo svedese dello Stade Reims – come rileva Opta – tra i centrocampisti della Ligue 1 2022/23, è stato quello che ha segnato più gol subentrando a gara in corso: tre reti, tutte realizzate dall’inizio dell’anno solare 2023.

Un dato che fa ben sperare in proiezione azzurra, visto che almeno in partenza Cajuste dovrebbe occupare il ruolo di vice-Anguissa, cosa che potrebbe vederlo spesso subentrare a match in corso.