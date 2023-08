Napoli, Chiariello svela i retroscena su Danso, Le Normand e Kilman

Umberto Chiariello fa chiarezza sui motivi che hanno portato il Napoli a virare su Natan, dopo aver trattato: Danso, Le Normand e Kilman.

CALCIOMERCATO NAPOLI Il giornalista Umberto Chiariello ha fatto luce su alcuni retroscena di mercato del Napoli ai microfoni di Canale 21. In particolare, Chiariello ha spiegato i motivi che hanno portato il club azzurro a non chiudere per Danso, Le Normand e Kilman, obiettivi iniziali per sostituire Kim.

Secondo Chiariello, Danso e Kilman erano i profili su cui il Napoli stava lavorando prima di virare definitivamente su Natan. Per Kilman c’è stata un’offerta da 35 milioni, ritenuta troppo bassa dal Wolverhampton che ne chiedeva 40. Su Danso invece il Napoli ha spinto molto, prima che il Lens chiudesse la porta blindando il giocatore con il rinnovo.

Infine Le Normand è sfumato per via della clausola troppo alta. Una volta tramontate queste piste, il Napoli ha virato con decisione su Natan, sorprendendo tutti. Il ds Giuntoli è riuscito a strappare il giovane brasiliano al Red Bull Bragantino per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

Le parole di Chiariello fanno luce su alcuni retroscena di mercato del Napoli, spiegando i motivi che hanno portato alla scelta finale di puntare su Natan per la difesa azzurra.