Napoli, Natan: Dalla Passione per il Teatro all’Idolo Van Dijk – L’Incredibile Storia del Giovane Difensore che Potrebbe Vestire l’Azzurro!

La storia del difensore brasiliano del Red Bull Bragantino, Natan, che piace al Napoli, è un racconto affascinante di sogni, lotta e successo. Scopri l’incredibile percorso di questo talento che potrebbe essere l’erede di Kim nella difesa azzurra.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Natan Bernardo de Souza, il promettente difensore brasiliano del Red Bull Bragantino che sta attirando l’interesse del Napoli, ha una storia unica. Nato a Itapecerica da Serra, nei pressi di San Paolo, la città con più napoletani al mondo, Natan ha vissuto una vita di passione per il calcio, determinazione e ispirazione.

Dalle Origini al Teatro

Il più piccolo di quattro fratelli, Natan all’età di un anno si trasferì con la sua famiglia a Espírito Santo, nel sudest del Brasile. Oltre alla passione per il calcio, sviluppò anche un amore per il teatro, partecipando a spettacoli organizzati dalla chiesa.

I Primi Passi nel Calcio e la Delusione

Natan iniziò a giocare nelle giovanili di vari club, tra cui Ponte Preta, dove ha giocato come terzino sinistro. Dopo non essere stato confermato, cadde quasi in depressione, poiché il calcio era per lui un modo per sostenere la famiglia. Il fratello maggiore di Natan, Felipe, soffre di una disabilità cerebrale, e il giovane difensore lo ha sempre visto come una fonte di ispirazione.

La Svolta con il Flamengo e l’Idolo Van Dijk

Dopo la delusione alla Ponte Preta, il Flamengo gli aprì le porte. Grazie alla sua statura (188 cm), venne spostato al centro della difesa, e qui ebbe la sua svolta. Natan ammirava Rodrigo Caio e Pablo Marí, ma il suo idolo rimane Virgil van Dijk del Liverpool. Dopo l’esordio in prima squadra nel settembre 2020, rinnovò il contratto con una clausola da 70 milioni.

Dal Flamengo al Red Bull Bragantino

Il 15 marzo 2021, Natan si trasferì in prestito al Red Bull Bragantino, che lo acquistò nel 2022. Le sue prestazioni impressionanti nella Copa Sudamericana attirarono l’interesse di altri club italiani come Roma e Verona.

Natan al Napoli?

Dopo 121 presenze tra i professionisti in Brasile, potrebbe essere arrivato il momento per Natan di trasferirsi in Europa. Il Napoli sta monitorando attentamente il giovane talento per sostituire Kim.