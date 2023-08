Napoli, spunta Natan dal Bragantino: contatti in corso – VIDEO

Secondo Gianluca Di Marzio il Napoli sta sondando Natan, difensore del Bragantino, come rinforzo per la retroguardia. Già avviati i contatti.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Colpo a sorpresa in difesa per il Napoli? Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Natan, centrale mancino classe 2001 del Red Bull Bragantino. Con il club brasiliano sarebbero già partiti i contatti.

Dopo aver seguito diversi profili come possibili sostituti di Kim Min-Jae, il Napoli sta valutando il profilo del giovane Natan. Fisico imponente ma anche buone qualità tecniche, il brasiliano era già finito lo scorso anno nel mirino della Roma che lo valutava 7.5 milioni.

Le sue caratteristiche potrebbero renderlo complementare ad Amir Rrahmani al centro della difesa di Rudi Garcia. Gli azzurri puntano a chiudere l’affare con il Bragantino e regalare un talento classe 2001 per il reparto arretrato.

Durante la stagione in corso, Natan è sceso in campo 26 volte, dimostrando le sue abilità in campionato, coppa nazionale e Copa Sudamericana.

Di Marzio ha sottolineato che l'interesse del Napoli è forte e concreto, e i contatti sono già in corso.