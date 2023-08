SKY – Napoli-Gabri Veiga: accordo a un passo, si chiude a 40 milioni. Possibile contropartita

Il Napoli accelera per chiudere subito l’acquisto di Gabri Veiga dal Celta Vigo: pronti 40 milioni tra parte fissa e bonus, si valuta contropartita.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli vuole chiudere in tempi brevi per Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Gianluca Di Marzio, il club azzurro avrebbe aumentato la propria offerta a 40 milioni complessivi, tra parte fissa e bonus, per convincere il Celta a cedere il giocatore.

L’operazione Gabri Veiga procederebbe dunque spedita, con il Napoli determinato ad assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio spagnolo. Il talentuoso centrocampista avrebbe già dato il suo ok al trasferimento.

Per arrivare alla richiesta del Celta Vigo, il Napoli sta valutando anche l’inserimento di una contropartita tecnica che possa far decollare definitivamente la trattativa. Il dg azzurro Meluso è in costante contatto con la dirigenza spagnola per limare gli ultimi dettagli.

L’acquisto di Gabri Veiga rientrerebbe nella politica del Napoli di investire su giovani di prospettiva, come dimostrano già gli arrivi di Natan e Jens Cajuste. Il club azzurro punta a chiudere in tempi brevi per bruciare la concorrenza su uno dei talenti più interessanti del panorama europeo.