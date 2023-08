Bruscolotti difende Natan: “Critiche ingiuste, va aspettato”

L’ex capitano del Napoli Bruscolotti invita i tifosi ad avere pazienza e non criticare a priori l’acquisto del giovane Natan.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’ex bandiera del Napoli Giuseppe Bruscolotti è intervenuto a difesa di Natan, nuovo acquisto degli azzurri criticato da alcuni tifosi. Secondo Bruscolotti, il giovane brasiliano andrebbe aspettato prima di giudicarlo.

“Tra gli addetti ai lavori si parla molto bene di Natan, ha un ottimo sinistro e le caratteristiche giuste di rapidità e lettura per sostituire Kim” ha dichiarato l’ex capitano.

“Certo è giovane e senza esperienza internazionale, ma quanto successo lo scorso anno dovrebbe lasciare tutti tranquilli. Bisogna avere pazienza e dargli tempo prima di criticarlo” prosegue.

In sostanza, Bruscolotti invita a non fomentare polemiche preventive sul mercato del Napoli e aspettare di vedere Natan all’opera prima di giudicarlo. Le qualità per far bene ci sono tutte secondo l’ex bandiera azzurra.

Starà poi al campo dire se la dirigenza ha effettuato la scelta giusta per sostituire Kim. Ma di certo le critiche preliminari sono premature ed eccessive secondo lo storico capitano partenopeo.