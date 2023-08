Napoli, il sostituto di Mario Rui potrebbe mandalo Ancelotti

In caso di addio di Mario Rui, il Napoli valuta il terzino del Real Madrid di Ancelotti, Mendy, come possibile sostituto.

CALCIOMERCATO NAPOLI. In caso di cessione di Mario Rui, il Napoli sta valutando possibili sostituti. Tra i nomi al vaglio della dirigenza azzurra c’è anche quello di Ferland Mendy, terzino del Real Madrid dell’ex Ancelotti.

Il futuro di Mario Rui è in bilico dopo le dichiarazioni del suo agente Giuffredi, che ha aperto alla cessione in caso di offerte soddisfacenti, visto lo stallo per il rinnovo con gli azzurri.

Il portoghese piace a Lazio e club arabi. Se dovesse partire, il Napoli potrebbe virare su Mendy, vecchio pallino degli scout azzurri ai tempi del Lione.

Il 28enne francese, chiuso al Real dall’esplosione di Alaba, nell’ultima stagione ha trovato poco spazio, collezionando 18 presenze in Liga. Ecco perché un addio ai Blancos è probabile.

Il Napoli monitora interessato la situazione. Mendy potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un profilo di esperienza che garantirebbe un adeguato dopo Mario Rui sulla fascia sinistra.

Da non escludere anche piste esotiche come l’Arabia Saudita anche per il francese. Ma il Napoli ci pensa seriamente nel caso in cui l’addio di Mario Rui dovesse concretizzarsi.