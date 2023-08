SportItalia- Rilancio monstre Al-Hilal per Osimhen: 160 mln al Napoli

SportItalia riferisce di un rilancio faraonico dell’Al-Hilal per Osimhen: 160 mln al Napoli e 40 all’anno al giocatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Arriva un nuovo assalto dell’Al-Hilal per strappare Victor Osimhen al Napoli. Secondo quanto riferisce Sportitalia, il club arabo sarebbe pronto a presentare un’offerta shock da 160 milioni di euro al club azzurro.

Inoltre, all’attaccante nigeriano andrebbero 40 milioni di euro netti a stagione per 5 anni. Cifre assolutamente fuori portata che rischiano di far vacillare il muro eretto da De Laurentiis.

Fino ad ora il patron del Napoli ha respinto ogni assalto per il suo gioiello, dichiarandolo incedibile. Ma di fronte ad una proposta del genere, rifiutare sembra difficile anche per un osso duro come De Laurentiis.

La palla passa ora alla società partenopea, che deve decidere se resistere a questo rilancio monstre oppure sedersi al tavolo ed intavolare una trattativa. La sensazione è che stavolta anche il patron azzurro possa essere costretto a trattare.