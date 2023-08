SKY- Napoli, Koopmeiners sogno difficile. Veiga possibile, dialogo con Benitez

Sky riporta che per il Napoli Koopmeiners è un obiettivo complicato, mentre Veiga del Celta è possibile grazie ai contatti con Benitez.

CALCIOMERCATO NAPOLI In caso di addio di Zielinski, il Napoli valuta due profili per sostituirlo a centrocampo: Koopmeiners e Veiga. Secondo quanto riferito da Sky, però, le due piste presentano scenari diversi.

Koopmeiners è da tempo un pallino del Napoli, che per lui investirebbe volentieri una cifra importante. Tuttavia, c’è la resistenza dell’Atalanta che fa muro e appare difficile da convincere a cedere l’olandese.

Più percorribile sembra la strada che porta a Gabri Veiga del Celta Vigo. In Spagna c’è Rafa Benitez come manager, con cui il Napoli intrattiene un dialogo proficuo. La clausola di Veiga è di 40 milioni, gli azzurri stanno cercando la formula giusta per arrivare al talento iberico.

Koopmeiners resta il sogno proibito, ma più facile da raggiungere appare Veiga, grazie anche ai buoni rapporti tra i due club. Il Napoli è al lavoro per non farsi trovare impreparato in caso di cessione di Zielinski, ormai ai margini del progetto tecnico di Garcia.