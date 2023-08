L’Atalanta blocca Koopmeiners, niente Napoli: richiesta altissima

L’Atalanta fa muro su Koopmeiners e chiede 40-50 mln, una cifra troppo alta per il Napoli che virerà su altri obiettivi.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Frenata nella trattativa tra Napoli e Atalanta per Teun Koopmeiners. Secondo quanto riporta TuttoAtalanta.com, il club bergamasco ha posto un veto sulla cessione del centrocampista, ritenuto pedina fondamentale.

La richiesta dell’Atalanta si aggira tra i 40 e i 50 milioni, una cifra fuori budget per il Napoli e il suo presidente De Laurentiis. Gli azzurri avevano messo Koopmeiners in cima alla lista per sostituire l’eventuale partente Zielinski.

Ma l’operazione si è arenata di fronte alle enormi pretese economiche dei nerazzurri, che non vogliono privarsi facilmente di uno dei loro migliori giocatori. Anche la volontà del calciatore di giocare la Champions con il Napoli non sembra smuovere la dirigenza bergamasca.

Costretto a virare su altri obiettivi, il Napoli ha messo nel mirino Gabri Veiga del Celta Vigo, con una proposta da 30 milioni di euro. Continua intanto la ricerca di alternative low cost da acquistare in prestito.

La pista Koopmeiners, però, resta complicata per gli azzurri. L’Atalanta ha bloccato di fatto la cessione ponendo una richiesta fuori mercato. Il Napoli rifletti sulle prossime mosse, ma il tempo stringe e le alternative scarseggiano.