Koopmeiners-Napoli, Atalanta furiosa con De Laurentiis

Retroscena sulla trattativa Koopmeiners-Napoli: l’Atalanta non ha gradito i contatti con gli agenti bypassando il club.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Clamoroso retroscena sulla trattativa tra Napoli e Atalanta per Teun Koopmeiners. Secondo il Corriere dello Sport, il club bergamasco non avrebbe gradito alcuni contatti presi dal Napoli direttamente con gli agenti del calciatore.

Tutto sembrava procedere secondo i canoni della normale diplomazia calcistica, con una telefonata tra De Laurentiis e il presidente dell’Atalanta, Percassi. Tuttavia, una mossa ha cambiato completamente la direzione della trattativa.

Dopo quel primo contatto ufficiale, una figura non identificata, ma non legata direttamente a De Laurentiis, ha cercato di avvicinare i rappresentanti di Koopmeiners, bypassando i canali ufficiali. Una mossa audace che non ha trovato il favore dell’Atalanta.

La dirigenza bergamasca ha immediatamente espresso il proprio disappunto, sottolineando due punti chiave: primo, Koopmeiners non è sul mercato, almeno non per le cifre finora messe in campo; e secondo, non è corretto (o permesso) avvicinare un giocatore senza prima discuterlo con la società di appartenenza.