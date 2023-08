Zielinski-Al Ahli, 30 milioni al Napoli, l’addio è vicino

L’Al Ahli rilancia per Zielinski offrendo 30 mln al Napoli e ingaggio faraonico al giocatore, addio sempre più vicino.

CALCIOMERCATO NAPOLI. l calciomercato è sempre stato teatro di sorprese e colpi di scena. Ma raramente si assiste a offerte così “generose”. Piotr Zielinski, centrocampista stella del Napoli e della nazionale polacca, potrebbe scrivere l’ultimo capitolo della sua avventura partenopea. E la causa sarebbe una proposta allettante da parte dell’Al-Ahli.

Zielinski-Al Ahli, rilancio da 30 milioni al Napoli

Si avvicina sempre di più l’addio di Piotr Zielinski al Napoli. L’Al Ahli è tornato alla carica con un rilancio importante sia per il club azzurro che per il calciatore polacco.

Secondo il Corriere dello Sport, il club arabo è pronto ad offrire 30 milioni di euro al Napoli, che si erano fermati a 20 milioni. Inoltre, Zielinski riceverebbe un ingaggio faraonico da 36 milioni totali in 3 anni.

Di fronte a queste cifre, De Laurentiis sta valutando seriamente la cessione del centrocampista, che ha il contratto in scadenza nel 2024. L’offerta dell’Al Ahli è difficile da rifiutare per il Napoli e allettante per il giocatore.

Per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non è mai facile dire addio a uno dei pilastri della squadra. Ma di fronte a cifre così astronomiche, anche il più tenace dei presidenti potrebbe vacillare. Ora, la decisione sembra essere nelle mani di Zielinski: accettare una proposta economicamente straordinaria e cambiare aria, oppure rimanere fedele al club azzurro?

Una cosa è certa, le prossime settimane saranno decisive per il futuro del calciatore e per le sorti del Napoli. Gli occhi dei tifosi partenopei sono puntati su Zielinski, sperando che il cuore possa prevalere sul portafoglio. Ma in un mercato sempre più globalizzato e ricco di tentazioni, nulla è scontato.

L’addio di Zielinski, pedina importante nello scacchiere tattico degli azzurri, sembra davvero ad un passo. Il rilancio del club arabo può risultare decisivo per convincere tutte le parti in causa. Si attende l’eventuale fumata bianca.