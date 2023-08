Osimhen-Al Hilal, ADL non cede: rifiutati tutti gli incontri

Per Osimhen l’Al Hilal offre 120 mln, ma De Laurentiis rifiuta ogni incontro: vuole blindarlo, entourage diviso.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen continua ad essere al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino all’Al Hilal. Il club arabo ha messo sul piatto 120 milioni per convincere il Napoli.

Tuttavia, come riportato da Calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di sedersi al tavolo delle trattative. Sia il patron che l’ad Chiavelli stanno opponendo il rifiuto ad ogni incontro con gli emissari sauditi.

L’intenzione di ADL sembra chiara: blindare Osimhen con il rinnovo del contratto, a cui sta lavorando l’agente Calenda. Ma nell’entourage del nigeriano c’è anche chi spinge per l’addio.

La posizione del Napoli appare però ferma e irremovibile: Osimhen non si tocca e l’unica opzione è il prolungamento, nonostante le avances milionarie provenienti dall’Arabia Saudita.

Anche se l’attaccante potrebbe essere tentato dalla proposta saudita, il suo manager, Roberto Calenda, è attivamente al lavoro per un rinnovo contrattuale con il club partenopeo. Ma non tutti nel suo entourage la pensano allo stesso modo. Alcuni vorrebbero che l’attaccante prendesse in considerazione l’offerta dell’Al Hilal e facesse il grande salto nella Saudi League.

Ma al momento, De Laurentiis sembra avere le idee chiare: Osimhen è e rimarrà una colonna portante del Napoli. Le prossime settimane diranno se questa posizione rimarrà immutata o se le sirene del mercato riusciranno a fare breccia nel cuore dell’attaccante nigeriano.