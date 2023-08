Napoli, infortunio per Osimhen e Rrahmani: Il difensore a rischio per il Frosinone. Le ultime

Infortuni per Osimhen (trauma caviglia) e Rrahmani (muscolare): il difensore a rischio per l’esordio con il Frosinone.

Non arrivano buone notizie sul fronte infortuni dal ritiro del Napoli a Castel Di Sangro. Nell'allenamento mattutino si sono fermati Victor Osimhen e Amir Rrahmani.

Allarme Napoli: Infortuni in campo per Osimhen e Rrahmani

La quiete del ritiro di Castel di Sangro è stata interrotta da due brutte sorprese per il Napoli. L’attaccante Victor Osimhen e il difensore Amir Rrahmani hanno entrambi subito infortuni durante la sessione di allenamento di questa mattina, alimentando le preoccupazioni dei tifosi e dello staff tecnico.

Osimhen, tornato in gruppo solamente ieri e al centro delle attenzioni per le recenti voci di mercato, ha subito una contusione alla caviglia destra dopo uno scontro in campo con il neoacquisto Natan. Sky Sport ha riferito che l’attaccante nigeriano ha lasciato il campo con evidenti segni di dolore, ma la situazione potrebbe non essere così grave come sembrava inizialmente. Nonostante ciò, i tifosi attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Ancora più preoccupante sembra essere l’infortunio di Rrahmani, che ha subito un problema muscolare al polpaccio sinistro. L’entità della lesione potrebbe tenere il difensore kosovaro lontano dal campo per l’imminente esordio stagionale contro il Frosinone.

Anche altri giocatori hanno avuto allenamenti differenziati: Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno alternato il lavoro in gruppo a sessioni personalizzate, mentre Saco e Anguissa hanno seguito programmi specifici.

Gli occhi dei tifosi azzurri ora sono puntati su Castel di Sangro, in attesa di notizie rassicuranti su Osimhen e Rrahmani. La speranza è che entrambi possano tornare al più presto a dare il loro contributo in campo.