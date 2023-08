Mario Rui addio al Napoli? Le ultime di Pedullà su Zielinski, Veiga e Osimhen

Alfredo Pedullà svela importanti novità sul calciomercato del Napoli. Cosa succederà a Mario Rui? E quali sono le novità su Zielinski, Veiga e Osimhen? Scopriamo le ultime indiscrezioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato del Napoli è in fermento, e Alfredo Pedullà, giornalista conosciuto per le sue puntuali indiscrezioni, ha rivelato nuovi dettagli sul futuro di alcuni dei protagonisti del club partenopeo.

Mario Rui verso la Lazio?

Nonostante i precedenti accordi, il terzino portoghese sembra avere nuovi piani. Pedullà ha comunicato, attraverso i suoi canali social, che Mario Rui ha espressamente chiesto la cessione. Sebbene il calciatore abbia un contratto fino al 2025, le sorprendenti voci di mercato lo vedono vicino alla Lazio. L’allenatore della squadra romana, Maurizio Sarri, avrebbe fortemente richiesto il giocatore, e il presidente Lotito sarebbe propenso a esaudire le sue richieste.

Zielinski tra Napoli e l’Arabia Saudita

Il destino di Piotr Zielinski sembra essere ormai tracciato. Pedullà ha dichiarato che ci sarebbero il 70% di probabilità che il centrocampista polacco approdi in Arabia Saudita. Una proposta economica stratosferica da parte dei sauditi avrebbe convinto il giocatore a valutare la cessione.

Veiga e Osimhen: quali novità?

Il Napoli sembra fortemente interessato al talento del Celta Vigo, Gabri Veiga. Tuttavia, secondo le parole di Pedullà, la trattativa sembrerebbe ancora lontana dalla conclusione a causa delle richieste elevate del club spagnolo. Infine, riguardo Osimhen, nonostante la sua totale dedizione in allenamento, le sirene provenienti dall’Arabia Saudita potrebbero far vacillare le certezze sul suo futuro in maglia azzurra.

Il mercato del Napoli è più vivo che mai, e con esso le emozioni e le aspettative dei tifosi. Cosa riserverà il futuro per questi campioni? Staremo a vedere.