CDS – Napoli, offerta al Celta Vigo per Gabri Veiga

Il Napoli ha presentato un’offerta da 30 milioni per Gabri Veiga del Celta Vigo, ma gli spagnoli ne chiedono 40.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Dopo l’interesse per Koopmeiners dell’Atalanta, gli azzurri hanno messo nel mirino il talento del Celta Vigo Gabri Veiga.

Secondo il Corriere dello Sport, il club partenopeo avrebbe presentato un’offerta ufficiale da 30 milioni di euro per il cartellino del centrocampista spagnolo classe 2001. Il Celta Vigo però continua a chiedere i 40 milioni della clausola rescissoria.

Le parti continueranno a trattare per cercare un punto d’incontro sulla valutazione. Veiga è considerato uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo e il Napoli sta provando a portarlo in Serie A.

Dopo l’acquisto del difensore Natan, la dirigenza sta lavorando per consegnare a mister Garcia almeno un altro rinforzo di livello prima dell’inizio del campionato.