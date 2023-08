Rientro Osimhen, tifosi in delirio a Castel di Sangro

Osimhen è tornato ad allenarsi con il Napoli dopo l’affaticamento muscolare, accolto dall’ovazione dei tifosi presenti a Castel di Sangro.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen è tornato ad allenarsi con il Napoli. L’attaccante nigeriano, reduce da un affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare le ultime amichevoli, nel pomeriggio di oggi è sceso in campo nella seduta della squadra a Castel di Sangro.

Appena Osimhen ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco, dalle tribune dello stadio Patini è partita un’ovazione dei tifosi presenti, felici di rivedere il bomber azzurro.

Nei giorni scorsi il nigeriano aveva svolto lavoro personalizzato in palestra per smaltire completamente l’affaticamento, restando comunque accanto alla squadra.

Oggi il rientro effettivo in gruppo, accolto con grande entusiasmo dai supporters del Napoli accorsi per assistere agli allenamenti in Abruzzo. Una buona notizia per Garcia in vista dell’inizio del campionato.