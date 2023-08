Chiariello: “Per Osimhen in Arabia ADL ha alzato un muro”

Chiariello sull’offerta dell’Al-Hilal per Osimhen: il patron De Laurentiis ha rifiutato con sdegno, muro invalicabile.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto sulla situazione di Victor Osimhen, corteggiato dall’Al-Hilal: “L’offerta araba gli fa girare la testa, ma De Laurentiis ha alzato un muro”.

“Garcia ha parlato di ‘infortuni di mercato’, frase terribile. Osimhen è amato a Napoli e avrà un aumento, ma quest’anno può mettere il muso quanto vuole” ha dichiarato Chiariello.

“De Laurentiis ha rifiutato con sdegno 120 milioni dall’Al-Hilal. Un muro invalicabile, Osimhen resterà al Napoli contro la sua volontà. Tra un anno potrà andare al Real o in Premier, ma ADL quest’anno lo blinda. Con Ferlaino sarebbe già partito” ha concluso il giornalista.

Dunque, nonostante la ricca offerta araba, il patron partenopeo non intende cedere il suo gioiello in questa sessione di mercato, blindandolo per la gioia dei tifosi azzurri.