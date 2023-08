Il Napoli risponde al Lens con una battuta

Botta e risposta sui social tra Napoli e Lens dopo gli annunci di Natan e Danso, riferimenti ironici alla trattativa sfumata.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Botta e risposta sui social tra Napoli e Lens dopo gli annunci dei rispettivi nuovi difensori Natan e Kevin Danso. Il club francese, per il rinnovo di Danso, aveva pubblicato un video con riferimento ironico al corteggiamento del Napoli.

Gli azzurri hanno replicato presentando Natan con la stessa colonna sonora scelta dal Lens, ringraziandoli per “l’ispirazione”. Un divertente scambio a distanza tra i due club dopo la trattativa sfumata per Danso, con il Napoli che alla fine ha virato su Natan come sostituto di Kim.

I francesi nel loro video avevano inserito la canzone “Ti amo” di Umberto Tozzi, simbolo del pressing del Napoli sul giocatore poi convinto a rinnovare con il Lens. Gli azzurri hanno risposto con ironia, augurando buona fortuna a Danso ma felici di aver preso Natan.

Un siparietto social che dimostra come anche il calciomercato possa regalare momenti divertenti e di fair play tra i club. Il Napoli alla fine si è consolato con l’acquisto del promettente brasiliano.