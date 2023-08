“Osimhen non ha nessun accordo con squadre arabe, c’è un millantatore”

Victor Osimhen verso il campionato arabo, in Saudi Pro League pronti a fare follie per l’attaccante del Napoli.

Calciomercato Napoli – Le parole di Rudi Garcia sugli infortuni di mercato, pesano come un macigno. Il tecnico non poteva essere più esplicito di così. Parole che fanno preoccupare moltissimo i tifosi del Napoli, che si ritrovano all’improvviso nel pessimismo più totale.

La cessione di Zielinski può essere la prima, ma i tifosi sono preoccupati soprattutto per il possibile addio di Victor Osimhen. Le sirene del campionato arabo di Saudi Pro League sono tornate a suonare per Osimhen.

Saudi Pro League: offerta ad Osimhen

Si parla di un ingaggio monstre da 40/50 milioni di euro all’anno per il giocatore nigeriano. Un’offerta che farebbe vacillare tutti, lo ha confermato anche Garcia al termine dell’amichevole tra Napoli ed Augsburg.

“Ma sull’affare Osimhen in Arabia interviene anche Luca Cerchione che scrive: “Quest’uomo millanta di essere amico di Osimhen.

In realtà l’ha conosciuto sabato 3/6/23, dopo mesi di pressioni – al limite dello stalking – ad Oma Akatugba (non lo taggo, tanto gli hanno rubato il profilo). In quella occasione, durante quella serata, riprese un discorso privato di Victor e prontamente lo postò sui suoi social. Il giorno successivo, domenica 4/6/23, in mattinata ho assistito alla telefonata con cui il bomber è stato redarguito dal Napoli a causa del video di cui sopra, visto che la società aveva già un accordo con dazn per un’intervista esclusiva da fare al ragazzo prima di Napoli-Samp. Insomma, siamo di fronte ad un millantatore. Osimhen non ha alcun accordo con squadre arabe, sebbene il Pif si sia mosso facendo pervenire al Napoli un’offerta da 200mln di dollari. Quando E SE il club dovesse accettare, la palla passerebbe al 9, al quale saranno offerti 45mln di dollari a stagione. Insomma: IN QUESTO MOMENTO non c’è alcun accordo tra #Osimhen e l’Al-Hilal.“