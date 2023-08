Napoli, le dichiarazioni di Garcia non rassicurano i tifosi

Dopo l’amichevole Garcia ha rilasciato dichiarazioni non proprio tranquillizzanti su mercato, su Osimhen e la preparazione del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia si è presentato ai microfoni di Sky dopo la partita, fornendo un commento molto atteso sulla performance della squadra e sulle sue strategie future.

“Queste gare servono anche per fare esperimenti”, ha esordito Garcia, sottolineando come il cambiamento sia fondamentale. Ha poi precisato che molti dei giocatori in campo erano nuovi rispetto alla stagione precedente, un dato che ha reso gli esperimenti ancora più significativi. Ha elogiato specificamente Ostigard, dicendo che voleva vedere come si comportava al centrocampo.

Nonostante la presenza di una squadra tedesca forte e fisica, Garcia ha ritenuto che il Napoli avesse risposto adeguatamente sul piano fisico. Nonostante qualche ritardo iniziale, Garcia si è detto complessivamente soddisfatto, ritenendo di avere ora indicazioni più chiare su come procedere.

Garcia ha anche toccato il tema degli infortuni, un punto delicato in questa fase di preparazione. “Ci sono giocatori che faticano e facciamo prevenzione”, ha detto. Gli unici veri infortuni riguardano Mario Rui e Anguissa. Mentre ci si aspetta che Rui possa tornare ad allenarsi già martedì, Garcia è ottimista sulla presenza di Anguissa per la prossima partita.

Il mister si è poi soffermato sul caso Zielinski, definendolo un “infortunio di mercato”. Ha inoltre parlato della situazione legata a Osimhen :

«Ci sono giocatori che sono a fine carriera e vanno lì. Qualsiasi persona non rifiuta offerte del genere. Ma quando sei un giocatore maturo con le stagioni più belle, tra 3-4 anni avrai la stessa situazione. Basta avere voglia di continuare sul lato sportivo. Poi non sono Victor, chiedete a lui».

Garcia ha parlato anche di Natan, il giovane difensore proveniente dal Brasile.Per Natan, il compito sarà quello di imparare la lingua e crescere giocando con i compagni.

Le parole di Garcia rivelano un atteggiamento di apertura e flessibilità verso i cambiamenti. Con l’inizio della nuova stagione alle porte, sarà interessante vedere come il Napoli si adatterà alle sfide future.

« Sappiamo come sono queste squadre della Redbull. Abbiamo battuto con l’Olympique Marsiglia il Lipsia e Salisburgo. E’ un calcio che conosco bene, è fatto di giovani che corrono bene, fatto di molto pressing. E’ uno di quelli che non ha paura di giocare alto e lasciare mezzo campo alle spalle. Deve imparare la lingua, crescere giocando con i compagni».