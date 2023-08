Dalla Nigeria: “Osimhen-Al Hilal, accordo vicino ma il Napoli frena: vuole di più”

Osimhen interessato all’Al Hilal, accordo sui termini personali ma il Napoli non cede e chiede più di 150 milioni. Dalla Nigeria sono certi dell’affare.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il portale nigeriano soccernet, ha riportato una notizia che di certo non piacerà ai tifosi del Napoli. Secondo il sito sportivo, Victor Osimhen è interessato ad un trasferimento all’Al Hilal. Il nigeriano avrebbe già trovato l’accordo con il club saudita sui termini personali, ma resta da convincere il Napoli.

Gli azzurri, infatti, non hanno ancora raggiunto l’intesa per il rinnovo del bomber. L’offerta iniziale dell’Al Hilal si aggira sui 100 milioni, ma il Napoli ne chiede oltre 150. La distanza dunque resta ampia.

Soccernet aggiunge ulteriori dettagli: “Osimhen, allettato dall’ingaggio faraonico offerto dai sauditi, spinge per la cessione. Il Napoli però non fa sconti e attende un rilancio più congruo al valore del giocatore, prima di dare il via libera.

La trattativa è entrata nel vivo: l’accordo tra Osimhen e l’Al Hilal c’è già, manca quello tra i club. Il Napoli è disposto a cedere il suo gioiello, ma solo di fronte ad un’offerta in linea con le richieste. I prossimi giorni saranno decisivi“.