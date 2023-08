Napoli-Augsburg, il gesto di Osimhen a fine gara

Osimhen, assente per infortunio nell’amichevole Napoli-Augsburg, è sceso in campo a fine partita per salutare l’ex compagno Rexhbecaj.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Non ha preso parte all’amichevole Napoli-Augsburg l’attaccante Victor Osimhen, ancora alle prese con un risentimento muscolare. Tuttavia, a fine partita, il nigeriano è sceso comunque in campo per un motivo ben preciso.

Osimhen ha voluto salutare Elvis Rexhbecaj, centrocampista dell’Augsburg con cui in passato ha condiviso l’esperienza al Wolfsburg. Un bel gesto di fair play da parte del bomber azzurro, nonostante l’assenza forzata dal campo.

Intanto continua a tenere banco il futuro di Osimhen, corteggiato dai club arabi con ingaggi faraonici. Ieri era presente a bordocampo anche il suo agente Roberto Calenda per seguire la sfida tra il Napoli e la squadra tedesca.

L’amichevole è terminata 1-0, con gli azzurri schierati da Garcia con un modulo più offensivo rispetto alle uscite precedenti. Ora si avvicina sempre di più l’inizio del campionato, con il Napoli chiamato a difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno.