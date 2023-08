Napoli-Augsburg 1-0, decide Rrahmani: Presente Natan con De Laurentiis

Il Napoli batte l’Augsburg 1-0 nell’amichevole a Castel di Sangro grazie a un gol di Rrahmani. Presente anche il neo acquisto Natan con De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI.Il Napoli ha battuto per 1-0 l’Augsburg nell’amichevole disputata allo stadio Patini di Castel di Sangro. Gli azzurri, pur privi di diversi titolari come Osimhen, Kvaratskhelia e Anguissa, sono riusciti ad avere la meglio dei tedeschi grazie ad un gol di testa di Amir Rrahmani nella ripresa.

Partita dai ritmi non elevatissimi, con il Napoli che ha provato a fare la partita creando diverse occasioni non concretizzate nel primo tempo. Nella ripresa la rete decisiva di Rrahmani, bravo a svettare su calcio d’angolo e insaccare di testa alle spalle del portiere.

Buone indicazioni per mister Spalletti, che ha potuto testare nuove soluzioni tattiche in vista dell’inizio del campionato. Tanti gli esperimenti, con il tecnico che ha provato sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1 variando spesso le pedine in campo.

A bordo campo ad assistere all’incontro anche il neo acquisto Natan, arrivato in mattinata a Roma per sostenere le visite mediche prima della firma con gli azzurri. Il difensore brasiliano si è intrattenuto con il presidente De Lauretti, scattando le classiche foto di rito con la sua nuova maglia. L’erede di Koulibaly è pronto a cominciare la nuova avventura a Napoli.