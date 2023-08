Napoli, Natan a Castel di Sangro: foto con De Laurentiis. Che accoglienza dei tifosi

Il nuovo difensore Natan, acquistato per sostituire Kim, ha fatto visita al Napoli durante l’amichevole con l’Augsburg. Subito foto con il presidente De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI .Il Napoli ha accolto il suo nuovo acquisto Natan durante l’amichevole contro l’Augsburg a Castel di Sangro. Il difensore brasiliano, arrivato dal Bragantino per sostituire Kim Min-Jae, era presente a bordocampo per seguire i nuovi compagni di squadra.

Prima del fischio d’inizio non è mancata la foto di rito con il presidente Aurelio De Laurentiis, immortalato insieme al talentuoso centrale verdeoro. Un’immagine simbolica, che suggella l’approdo di Natan all’ombra del Vesuvio. Il giocatore è poi rimasto ad osservare il match dalla panchina.

Non è ancora stato diramato il comunicato ufficiale, ma la presenza del brasiliano a Castel di Sangro conferma che l’operazione è ormai definita. Manca solo l’annuncio sui canali social del Napoli, atteso a breve insieme al famoso “Benvenuto Natan” pronunciato da De Laurentiis.

I tifosi azzurri hanno acclamato Natan e non vedono l’ora di vedere all’opera il nuovo rinforzo per la difesa. Le aspettative sono alte, considerando che è chiamato a non far rimpiangere un leader come Kim. Servirà del tempo per ambientarsi, ma le premesse fisiche e tecniche per essere protagonista in Serie A ci sono tutte.