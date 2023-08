LIVE Napoli-Augsburg, amichevole estiva: Streaming, canale tv e formazioni

Il Napoli affronta l’Augsburg nell’ultima amichevole pre-campionato: tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Napoli vs Augsburg: Dove e Quando Guardare l’Azione Calcistica

Mentre la Serie A si avvicina rapidamente, il Napoli affronta ancora qualche amichevole prima dell’inizio del campionato. Tra le squadre in programma per la pre-stagione ci sono l’Augsburg e l’Apollon, squadra cipriota. Ma dove e quando potete sintonizzarvi per vedere Napoli-Augsburg in diretta? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Orario e Luogo della Partita

Napoli-Augsburg si giocherà domenica 6 agosto alle 18:30 allo stadio Maradona, casa del Napoli, campione d’Italia in carica. Questa sarà la penultima partita non ufficiale prima dell’inizio della Serie A.

Dove Guardare Napoli-Augsburg in Diretta TV

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky al canale 251. Si tratta di un evento pay per view, quindi non sarà incluso nel pacchetto Sky Calcio o Sky Sport. Per guardare la partita, dovrete acquistarla separatamente al prezzo di 9,99 euro.

Napoli-Augsburg in Chiaro?

Sfortunatamente, la partita non sarà trasmessa in chiaro. L’unico modo per vedere la partita è acquistandola come pay per view su Sky.

Napoli-Augsburg in Streaming

Se speravate di seguire la partita in streaming tramite SkyGo, purtroppo dovrete deludervi. L’unico modo per vedere Napoli-Augsburg è in diretta TV sul canale 251. Non sarà possibile vedere la partita tramite cellulare, PC o tablet.

Dove Trovare gli Highlights di Napoli-Augsburg

Dopo la partita, potrete trovare gli highlights dell’amichevole su DAZN e sul canale YouTube del Napoli. Basterà cercare “Napoli Augsburg” sulla barra di ricerca per trovare le azioni salienti della partita.

Quindi, se siete fan del Napoli e non volete perdere l’azione pre-campionato, assicuratevi di sintonizzarvi su Sky il 6 agosto alle 18:30. E ricordate, se non potete vedere la partita in diretta, gli highlights saranno disponibili subito dopo la partita su DAZN e YouTube.