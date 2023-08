Napoli, parla Aldair: “Natan è l’erede perfetto di Kim”

Pluto Aldair presenta Natan, nuovo difensore del Napoli: “E’ forte di testa e nei contrasti. Ha le carte in regola per sostituire Kim”.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli ha scelto Natan come erede di Kim Min-Jae, passato al Bayern Monaco. Il difensore brasiliano, prelevato dal Bragantino, è già aggregato al ritiro azzurro agli ordini di mister Rudi Garcia. A presentare il talento verdeoro ci ha pensato una vecchia conoscenza del calcio italiano: Pluto Aldair.

L’ex difensore della Roma, sulle colonne del Mattino, ha parlato così di Natan: “E’ un profilo ideale per sostituire Kim. Alto, veloce e molto bravo nel gioco aereo, sa come murare la porta ma anche come rendersi pericoloso in zona gol. Il suo stile di difesa aggressivo si adatta perfettamente al calcio italiano“.

Aldair però invita a non avere fretta: “Diamogli tempo per ambientarsi, non mettiamogli subito pressione addosso. Arriva da un’altra realtà, serve pazienza soprattutto con i giovani. Non pretendiamo sia già pronto dopo due giorni, ma sono sicuro che Natan ha tutte le carte in regola per non far rimpiangere Kim“.

Insomma, il Napoli si coccola il suo nuovo gioiello brasiliano. I tifosi sono già curiosi di vedere all’opera Natan, chiamato a non far rimpiangere un totem come Kim. Le premesse per una stagione da protagonista ci sono tutte. Starà a lui ambientarsi in fretta e dimostrare fin da subito il suo valore.