Troise: “Osimhen vuole l’Al-Hilal, accordo da 40 milioni. Il Napoli ha individuato il sostituto”

Secondo il giornalista CiroTroise Osimhen avrebbe detto sì all’Al-Hilal per 40 milioni a stagione, il Napoli pensa Jonathan David come sostituto.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli per trasferirsi all’Al-Hilal. Stando a quanto riferito dal giornalista Ciro Troise, nel corso della trasmissione Tutti in ritiro su canale 21.

Il nigeriano avrebbe già un accordo con il club saudita sulla base di 40 milioni di euro a stagione.

L’attaccante sarebbe fortemente tentato dall‘ingaggio faraonico offerto in Arabia. Tuttavia, per convincere il Napoli serviranno almeno 200 milioni di euro, vista la difficoltà di sostituire un bomber come Osimhen.

I 120 milioni proposti finora dall’Al-Hilal sono considerati insufficienti da De Laurentiis. Come possibile sostituto girerebbe il nome di Jonathan David del Lille, ma non sarà facile prendere subito un bomber all’altezza.

Le dichiarazioni di Garcia, che ha parlato di “infortuni di mercato”, confermerebbero come la testa di Osimhen sia ormai in Arabia. Starà ora al Napoli decidere se accettare l’offerta saudita o provare a trattenere ancora il suo gioiello offensivo.