Napoli, sospiro di sollievo per l’infortunio di Politano: I dettagli

Politano è uscito per infortunio durante Napoli-Augsburg, ma il club ha tranquillizzato i tifosi: trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Sospiro di sollievo in casa Napoli per le condizioni di Matteo Politano, uscito per infortunio nel corso dell’amichevole contro l’Augsburg. L’esterno offensivo aveva destato preoccupazione, ma il bollettino medico del club azzurro tranquillizza i tifosi.

Politano ha riportato solo un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, nulla di particolarmente grave. Verrà rivalutato domani dallo staff medico, ma la sua presenza non dovrebbe essere a rischio né per l’amichevole con l’Apollon né per l’esordio in campionato contro il Frosinone.

Un sospiro di sollievo per i tifosi del Napoli, in apprensione per i recenti problemi fisici occorsi a diversi giocatori. Le condizioni di Politano non preoccupano e l’esterno offensivo potrà tornare presto a disposizione di mister Garcia.