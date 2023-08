Zielinski in Arabia: ecco perché vuole andare via da Napoli, frizioni con De Laurentiis

Piotr Zielinski può andare a giocare in Saudi Pro League in Arabia, il giocatore non ha rinnovato con il Napoli.

Calciomercato Napoli – Sembrava tutto fatto per il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski con il Napoli, poi all’improvviso si è arenato tutto. In questi giorni sono tornate prepotentemente le voci di un interessamento della Saudi Pro League per Zielinski, in particolare dell’Al Ahli.

Ma come mai Zielinski non ha firmato il contratto col Napoli? Una risposta viene data da Corriere dello Sport che scrive: “Il Napoli gli ha offerto un prolungamento al ribasso, in linea con il tetto imposto dal club per politica societaria, e sebbene lui sia intenzionato ad accettare non vuole perdere lo stipendio di questa stagione. Ovvero: va bene la decurtazione ma a partire dalla prossima. Adl, però, non è dello stesso avviso: pretende che il nuovo ingaggio entri in vigore subito”.

E così è nato il bivio: o Zielinski si convince a rinnovare alle condizioni del Napoli, oppure va fuori rosa. Per il momento ha saltato l’amichevole di ieri, ufficialmente per un fastidio fisico. Ma cambia poco: l’ultimatum è arrivato“.

A questo punto il rinnovo di Zielinski col Napoli è in bilico mentre le porte del campionato arabo si stanno spalancando. Il Napoli non farà resistenza per la cessione, il tutto a dodici giorni dall’avvio del campionato italiano di Serie A.