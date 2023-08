SportItalia: Anche Mario Rui verso la cessione, rinnovo in alto mare

Mario Rui può essere ceduto, il giocatore portoghese non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo col Napoli. Piace alla Lazio.

Notizie Calcio Napoli – Ufficialmente Mario Rui è uno dei due giocatori realmente infortunati e non è quindi un infortunio di mercato, come detto da Rudi Garcia. Ma il rinnovo del portoghese è ancora bloccato, lo fa sapere Alfredo Pedullà di SportItalia.

Napoli: rinnovo Mario Rui, la situazione

Ecco quanto viene scritto sul portale ufficiale del giornalista: “Mario Rui ha un contratto in scadenza nel 2025 e nei giorni scorsi c’è stato un incontro con il Napoli per prolungare di un anno. La fumata è stata grigia, tendente al nero, adesso nel giro di 48 ore potrebbe esserci un altro contatto per arrivare a una soluzione. In caso di mancato accordo, l’esterno portoghese potrebbe anche chiedere la cessione al Napoli. La Lazio vigila, come già svelato, il club biancoceleste aveva fatto già diversi sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. Se Mario Rui non dovesse rinnovare, potrebbe anche chiedere la cessione al suo attuale club. La Lazio prenderà un terzino, sullo sfondo c’è sempre Luca Pellegrini che però ha un ingaggio molto alto (superiore ai 3 milioni) che in questo momento mette un freno per gli eventuali accordi. La situazione resta comunque molto fluida e da seguire, aspettando il prossimo contatto tra Mario Rui e il Napoli“.