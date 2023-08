SKY – Napoli, Mario Rui verso l’addio: Annuncio a Garcia e De Laurentiis

Mario Rui avrebbe comunicato a Garcia e De Laurentiis la volontà di lasciare il Napoli in caso di offerte: il terzino è insoddisfatto per lo stallo sul rinnovo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Clamorosa indiscrezione di mercato sul Napoli. Secondo quanto riportato da Sky, Mario Rui avrebbe manifestato a Garcia e De Laurentiis la volontà di lasciare il club azzurro qualora arrivasse un’offerta interessante.

Il terzino portoghese sarebbe insoddisfatto per lo stallo sul rinnovo del contratto, nonostante la promessa di prolungamento fatta in precedenza dal presidente. Mario Rui, in scadenza nel 2025, avrebbe accettato di firmare anche a condizioni economiche inferiori.

L’impressione è che il rapporto con la società si sia incrinato. Da qui la comunicazione chiara a tecnico e patron: in caso di proposta allettante, Mario Rui sarebbe pronto a fare le valigie e dire addio al Napoli.

Una notizia che ha colto di sorpresa l’ambiente partenopeo, considerando che il portoghese è uno dei pilastri della squadra e una delle certezze di Garcia. Il suo addio lascerebbe un buco difficile da colmare sulla fascia sinistra.

Ora la palla passa a De Laurentiis: riuscirà a convincerlo a restare con un rinnovo last-minute o si consumerà l’addio? I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro di Mario Rui, ormai sempre più lontano dal Vesuvio.