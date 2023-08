CDS – Napoli, scoppia il caso Zielinski e De Laurentiis vuole Koopmeiners

Il Napoli e Zielinski non trovano l’accordo per il rinnovo del contratto. De Laurentiis ha nel mirino l’olandese Teun Koopmeiners.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Continua lo stallo tra il Napoli e Piotr Zielinski per il rinnovo del contratto del centrocampista polacco, in scadenza a giugno 2024. Le parti non riescono a trovare un’intesa sulle cifre del nuovo ingaggio.

Il club azzurro ha offerto a Zielinski un prolungamento con stipendio ribassato rispetto ai 4,8 milioni attualmente percepiti. Il giocatore però non vuole rinunciare allo stipendio di questa stagione e vorrebbe il taglio solo dal 2024.

Napoli, Zielinski in bilico

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la posizione del Napoli è irremovibile: o Zielinski accetta di ridurre subito l’ingaggio, oppure finirà fuori rosa o sarà ceduto. Un ultimatum già visto in passato con Milik e Fabian Ruiz.

L’Al-Hilal si è fatto avanti offrendo 20 milioni, ma Aurelio De Laurentiis ritiene la proposta troppo bassa e non intende accettarla. Lo stallo dunque continua e il rinnovo appare lontano.

Zielinski rischia seriamente di essere messo ai margini per questa stagione se non accetterà le condizioni del Napoli. Una situazione delicata che va risolta al più presto, ma la trattativa sembra arenata.

De Laurentiis vuole Koopmeiners

De Laurentiis sembra aver trovato un nuovo obiettivo: l’olandese Teun Koopmeiners, attualmente in forza all’Atalanta. Il centrocampista è noto per le sue prestazioni solide e la sua capacità di creare opportunità di gol. Potrebbe essere un ottimo sostituto per Zielinski, ma la sua acquisizione non sarà facile, dato l’interesse di altri club e il costo potenzialmente alto del trasferimento.

L’incertezza regna sovrana al Napoli. La situazione di Zielinski è un punto interrogativo, e la prospettiva di un arrivo di Koopmeiners aggiunge ulteriore interesse al club. Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro di questi giocatori e del Napoli stesso. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda calcistica in evoluzione.