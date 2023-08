Napoli, passo avanti per Koopmeiners: De Laurentiis chiama Percassi

Il Napoli ha un gentlemen agreement con l’Atalanta per Koopmeiners: De Laurentiis può esercitare un diritto di precedenza in caso di cessione.

CALCIOMERCATO NAPOLI: Contatto diretto tra i presidenti di Napoli e Atalanta, Aurelio De Laurentiis e Antonio Percassi, per parlare del futuro di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe 1998. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero uno azzurro avrebbe ottenuto un gentlemen agreement con la Dea: in caso di cessione di Koopmeiners, il Napoli ha un diritto di precedenza sul giocatore.

L’interesse degli azzurri per il mediano atalantino è noto da tempo. Dopo i sondaggi della scorsa estate, il club partenopeo sta continuando a seguire Koopmeiners, individuato come rinforzo ideale per il centrocampo di mister Rudi Garcia. Da qui la mossa di De Laurentiis, che con la telefonata a Percassi si è assicurato una corsia preferenziale nell’eventuale trattativa.

Al momento l’Atalanta non sembra intenzionata a privarsi del giocatore, protagonista di un’ottima stagione con 7 gol segnati tra campionato e coppe. La Dea ha già piazzato alcune cessioni importanti e non vuole sguarnire ulteriormente la squadra.

Teun Koopmeiners è un centrocampista di talento che ha attirato l’attenzione di vari club europei. Il suo arrivo potrebbe fornire una significativa spinta al centrocampo del Napoli, offrendo versatilità, capacità di gol e qualità di leadership.

Inoltre, l’arrivo di Koopmeiners rappresenterebbe un ulteriore tassello nel progetto di Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli. La sua capacità di leggere il gioco e di essere una minaccia in attacco lo renderebbe un elemento prezioso per la formazione partenopea.