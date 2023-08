Natan al Napoli, Pistocchi entusiasta: “Grande colpo, lo scouting azzurro ha visto bene”

Maurizio Pistocchi elogia su Twitter l’acquisto del giovane difensore brasiliano Natan da parte del Napoli: veloce e tecnico, era il leader al Bragantino.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’arrivo al Napoli del giovane difensore brasiliano Natan, prelevato dal Red Bull Bragantino per 10 milioni di euro, è stato accolto con entusiasmo dal giornalista Maurizio Pistocchi. Sul suo profilo Twitter, Pistocchi ha elogiato la scelta di mercato del club azzurro guidato dal ds Meluso e da Micheli: “Natan classe 2001, 188 cm, è la scelta del Napoli per sostituire Kim Min-Jae, ceduto al Bayern Monaco. Ottima scelta: veloce, tecnico, con personalità nell’uscita, e grande tempismo, era il leader della difesa nel Bragantino”.

Il noto opinionista ha poi aggiunto: “Lo scouting del Napoli, ancora una volta, ha visto bene”. Parole di apprezzamento per il lavoro svolto dall’area scouting del Napoli, guidata da Maurizio Micheli, che ha scovato e convinto la società ad acquistare il promettente Natan.

Dopo i tentativi non andati a buon fine per Kilman e Danso, il club partenopeo guidato dal tecnico Rudi Garcia ha virato sul 21enne brasiliano, che si candida a raccogliere l’eredità di Kim Min-Jae, appena ceduto al Bayern Monaco. Natan era il leader e il perno della difesa del Bragantino: veloce, tecnico e personalità da vendere. Caratteristiche che lo rendono il profilo ideale per sostituire Kim e competere con Juan Jesus e Ostigard.

Il tweet entusiasta di Pistocchi conferma le qualità del giovane difensore verdeoro, atteso nei prossimi giorni a Castel di Sangro per mettersi a disposizione di mister Garcia. L‘ennesima scommessa vinta dallo scouting azzurro, capace di assicurarsi uno dei migliori prospetti brasiliani.