Koopmeiners al Napoli, Alvino: “Se il colpo va in porto vi faccio una promessa solenne”

Carlo Alvino su Koopmeiners al Napoli: “Gasperini non vuole cederlo, ma se ADL fa il colpo di teatro io sparo fuochi d’artificio sul lungomare”.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto sul possibile arrivo di Teun Koopmeiners al Napoli. Secondo Alvino, la società azzurra sta lavorando con tranquillità sul mercato e troverà le soluzioni giuste.

Sull’olandese dell’Atalanta però è scettico: “Gasperini non vuole assolutamente cederlo, si attacca fuori al cancello di Zingonia per tenerlo. Non capisco come possa prenderlo il Napoli“.

Poi la colorita promessa: “Se De Laurentiis fa il colpo di teatro e porta Koopmeiners a Napoli, io sarò il primo a fare il pazzo sul lungomare sparando fuochi d’artificio fino alla città“.

La calma e la tranquillità sono le parole d’ordine del club partenopeo, con Alvino che incoraggia i tifosi a rimanere sereni, poiché il club sta lavorando per trovare le migliori soluzioni possibili.