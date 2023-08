SPORTMEDIASET – Koopmeiners-Napoli: Sì dell’Olandese, 30 Milioni Pronti per l’Atalanta – Le Ultimissime sul Colpo di Calciomercato!

Il Napoli mette nel mirino Koopmeiners dell’Atalanta e sarebbe pronto ad offrire 30 milioni per il centrocampista olandese.

Calciomercato Napoli. Le voci su Teun Koopmeiners e il Napoli stanno diventando sempre più insistenti, con notizie fresche e dettagli sulla possibile trattativa. Koopmeiners-Napoli potrebbe essere il colpo di mercato che il club azzurro sta cercando per fortificare il centrocampo sotto la guida di Rudi Garcia.

Secondo le ultime da Sportmediaset, il Napoli sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro all’Atalanta per acquisire l’ex centrocampista dell’AZ Alkmaar. Koopmeiners, con le sue eccellenti prestazioni in Serie A e le sue ambizioni di giocare la Champions League, sarebbe attratto dall’opportunità di unirsi al Napoli.

La posizione dello stesso Koopmeiners appare chiara: il sì all’operazione è praticamente scontato. Per l’olandese, il Napoli rappresenterebbe un ulteriore step nella sua carriera. Con l’ambizione di competere sia in Italia che in Europa, Koopmeiners sarebbe anche attratto dalla prospettiva di lottare per lo scudetto con il club partenopeo.

La trattativa non sembra essere un gioco da ragazzi. Nonostante l’interesse comune e l’offerta generosa, il Napoli dovrà negoziare abilmente con l’Atalanta senza creare tensioni inutili.

I partenopei fanno sul serio e mettono sul piatto 30 milioni per Koopmeiners. La palla passa ora all’Atalanta, che dovrà decidere se accettare la proposta e aprire alla cessione del centrocampista.