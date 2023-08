Napoli, offerta per Koopmeiners: sul piatto oltre 30 milioni per l’olandese

Il Napoli fa sul serio per Koopmeiners dell’Atalanta e sarebbe disposto a offrire oltre 30 milioni per il centrocampista olandese, ritenuto l’uomo giusto per completare il reparto.

Calciomercato Napoli. Napoli ha messo nel mirino Teun Koopmeiners per rinforzare il centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto a presentare una maxi offerta all’Atalanta per l’olandese, ritenuto l’uomo perfetto per completare e aumentare la qualità della mediana.

Koopmeiners è un mancino naturale che può giocare sia da mezzala destra che sinistra e che potrebbe far rifiatare Lobotka in regia all’occorrenza. Inoltre, garantirebbe a Garcia anche la possibilità di passare al 4-2-3-1 quando necessario.

Per questo il Napoli sarebbe disposto a mettere sul piatto più di 30 milioni per convincere l’Atalanta, che non ha bisogno di vendere dopo le cessioni di Boga e Hojlund ma di fronte ad un’offerta importante potrebbe vacillare.

La destinazione partenopea stuzzicherebbe anche lo stesso Koopmeiners, che avrebbe la possibilità di giocare la Champions da protagonista. Ora la palla passa ai due club per trovare l’intesa sull’ingaggio del centrocampista olandese.