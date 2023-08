Napoli, allarme infortuni nel ritiro: Garcia conta gli acciaccati, preparazione sotto accusa

Allarme sulla preparazione del Napoli: troppi infortuni per Garcia che deve fare i conti con diverse assenze.

ULTIME CALCIO NAPOLI.Momento complicato nel ritiro del Napoli, dove emergono i primi campanelli d’allarme sulla preparazione atletica della squadra di Rudi Garcia. Come riporta il Corriere dello Sport, gli azzurri devono fare i conti con diversi infortuni che stanno mettendo in difficoltà l’allenatore.

Napoli, troppi infortuni

A differenza della precedente gestione Spalletti, dove il pallone era il protagonista fin dall’inizio, il duo Garcia-Rongoni ha optato per una preparazione intensa, mirata a “mettere benzina nelle gambe.” Questo metodo è visto come una mossa strategica per una stagione densa e senza soste, ma sta anche portando a una serie di problemi fisici tra i giocatori.

Gestione degli Infortuni

Il Napoli sta attualmente limitando i danni attraverso la prevenzione. La squadra sta mescolando l’allenamento quotidiano con la ricerca della brillantezza in vista dei primi impegni stagionali. La cautela è la parola d’ordine, e nulla viene lasciato al caso. Ieri, Garcia ha addirittura annullato una seduta pomeridiana a porte chiuse, concedendo mezza giornata di riposo ai giocatori.

Gli Infortuni Crescono

Dopo la seconda amichevole disputata a Castel Di Sangro contro il Girona, gli acciacchi sono aumentati. Kvaratskhelia ha subito un trauma al ginocchio, Osimhen ha avvertito un dolore all’adduttore, , Elmas e Lobotka si sono fermati per affaticamento, e altri giocatori hanno riscontrato problemi. La situazione è sotto controllo, ma la cautela è massima, soprattutto con l’inizio della stagione alle porte.

Biglietti Sold-Out e Autostima:

Nonostante le preoccupazioni, la tifoseria sembra piena di entusiasmo. Gli anelli superiori di Curve e Distinti sono sold-out, e solo pochi biglietti sono disponibili nei settori inferiori. Il Napoli ha bisogno di una partenza importante per mantenere questo entusiasmo.