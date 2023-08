Repubblica – Napoli, summit di mercato tra De Laurentiis e Garcia: Ecco cosa filtra

Incontro tra De Laurentiis e Spalletti a Castel di Sangro per fare il punto sul mercato. Priorità al difensore Kilman in pole ma piacciono Mavropanos e Murillo.

Calciomercato Napoli Summit di mercato in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Repubblica, Rudi Garcia ha concesso un giorno di riposo al gruppo, approfittandone per fare il punto della situazione con De Laurentiis e la dirigenza sugli obiettivi per rinforzare la rosa.

Priorità al difensore centrale dopo l’addio di Kim Min Jae. Salta definitivamente la pista Danso, con il Lens che sui social ha preso in giro gli azzurri dopo il rinnovo del giocatore.

Il Napoli punta su Max Kilman del Wolverhampton, primissima scelta fin dall’inizio. Si lavora per abbassare le richieste degli inglesi, che chiedono 40 milioni. Alternative valide sono Mavropanos dello Stoccarda e Murillo, mentre Sutalo non sembra più una priorità.

>Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Tomiyasu dell’Arsenal, reduce però da un infortunio al ginocchio. L’obiettivo è stringere i tempi per regalare a Spalletti il nuovo difensore, per poi concentrarsi su una mezzala fisica come alternativa ad Anguissa.