Il Napoli, non molla Koopmeiners: l’Atalanta fa muro dopo cessione Hojlund -VIDEO

Il Napoli vuole Koopmeiners ma l’Atalanta fa muro dopo aver incassato 85 milioni dalla cessione di Hojlund. Il centrocampista è un obiettivo azzurro da anni.

Calciomercato Napoli. Il Napoli punta con decisione il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners, seguito da anni dal club azzurro. Tuttavia, la ricca cessione di Hojlund al Manchester United per 85 milioni rende ora più complicato strappare il mediano olandese ai nerazzurri.

Koopmeiners è un pallino del presidente De Laurentiis, che lo aveva già cercato ai tempi dell’AZ Alkmaar. Classe 1998, è un centrocampista moderno, completo nelle due fasi di gioco. Abbina qualità a quantità, ha personalità e sa calciare bene sui piazzati.

Nonostante la valutazione di 40 milioni, il Napoli ha sondato il terreno con l’Atalanta chiedendo la disponibilità a trattare. Secco il no dei bergamaschi, che dopo l’incasso record per Hojlund non hanno bisogno di cedere e preparano il rinnovo di Koopmeiners.

Gli azzurri proseguono comunque il pressing, consci che il mercato è imprevedibile. L’alternativa è il prestito oneroso di Lo Celso dal Tottenham. In uscita Demme, richiesto dall’Hertha Berlino: la sua partenza aprirebbe definitivamente la strada al doppio colpo a centrocampo.