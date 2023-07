CORRIERE – Napoli su Koopmeiners, l’assalto di ADL: la reazione dell’Atalanta

Occhi puntati su Teun Koopmeiners: il Napoli ha avviato i primi contatti per tentare di acquistare il calciatore olandese.

Calciomercato Napoli – Teun Koopmeiners è uno di quei centrocampisti in grado di cambiare completamente una squadra, forse anche la vita. Dotato di fisicità, tecnica, personalità e un calcio elegante ma spietato, è in grado di tirare dagli undici metri e di provare il tiro dalla distanza. Inoltre, sa adattarsi a diverse posizioni in campo, sia come mediano, mezzala, centrale o trequartista. Bisogna ‘solo’ fare i conti con il fatto che il prezzo di Koopmeiners non è più quello di un tempo: per averlo, serviranno almeno quaranta milioni di euro, riferisce il Corriere dello Sport.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe già preso contatto con l’Atalanta per sondare la disponibilità a cedere il calciatore: «Lo vendete?». L’Atalanta è rimasta silenziosa, aveva per la testa altro, e non si poteva dire: e le distrazioni di quel momento, tutte legate alla cessione del secolo, Hojlund allo United per 85 milioni di euro, hanno congelato le parole. Ecco quanto si legge sul Corriere:

“L’Atalanta è ben consapevole delle intenzioni del Napoli e, grazie alla cessione di Hojlund, dispone di un solido capitale economico. Pertanto, il club bergamasco potrebbe essere incline a resistere alle offerte per Koopmeiners. Al momento, si parla di un possibile rinnovo contrattuale fino al 2027, ma il calcio è imprevedibile e ci sono sempre fattori e opportunità che possono cambiare il corso degli eventi,” sottolinea il Corriere dello Sport.