Hojlund al Manchester United per 70 milioni, era stato accostato al Napoli

Il Manchester United ha finalizzato l’acquisto di Rasmus Hojlund dall’Atalanta per 70 milioni di euro. Piaceva anche al Napoli.

Calciomercato Napoli. Il Manchester United ha concluso l’acquisto del giovane talento Rasmus Hojlund dall’Atalanta, in un accordo da 70 milioni di euro, più eventuali bonus che potrebbero innalzare la cifra a 75-80 milioni. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, la trattativa è stata confermata dalla stampa inglese.

In passato il suo nome era stato accostato anche al Napoli, come possibile sostituto di Osimhen.

Hojlund era considerato il profilo ideale per raccogliere l’eredità del nigeriano, nel caso in cui fosse partito. Alla fine, però, il Napoli ha deciso di puntare ancora su Osimhen, blindandolo con un rinnovo faraonico.

Così il Manchester United ha avuto via libera per Hojlund, sborsando 70 milioni per assicurarsi uno dei talenti più luminosi del calcio europeo. Classe 2003, in questa stagione ha segnato 9 gol con l’Atalanta tra Serie A e Coppa Italia.

L’Atalanta non ha perso tempo nel trovare un sostituto per Hojlund, spendendo 31 milioni di euro, l’acquisto più costoso della storia del club, per l’attaccante maliano El Bilal Touré, proveniente dall’Almeria. Questa mossa era un segno che l’accordo con il Manchester United era ormai vicino, e ora è stato finalizzato.