IL MATTINO: Koopmeiners vuole il Napoli, ma Percassi fa muro

Koopmeiners ha detto si al Napoli, ma il patron dell’Atalanta Percassi fa muro sulla valutazione: servono almeno 50 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli non molla la pista che porta a Teun Koopmeiners. Secondo Il Mattino, il centrocampista olandese gradirebbe la destinazione azzurra e spingerebbe con l’Atalanta per trovare un accordo.

Tuttavia, il patron atalantino Antonio Percassi fa muro sulla valutazione e considera Koopmeiners incedibile per meno di 50 milioni di euro. Una cifra molto alta che De Laurentiis vorrebbe evitare di investire.

Il recente blitz del presidente del Napoli con Percassi è stato fatto proprio per cercare di limare le richieste atalantine per Koopmeiners. La sensazione però è che servirà un grande sforzo economico per convincere i bergamaschi.

Il Napoli è fortemente interessato al mediano olandese soprattutto nel caso in cui dovesse partire Zielinski, corteggiato dall’Al-Hilal. Vedremo se nelle prossime settimane il club azzurro proverà a presentare un’offerta ufficiale avvicinandosi ai 50 milioni chiesti da Percassi.