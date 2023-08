La moglie di Zielinski e l’indizio social sull’addio al Napoli

La moglie di Zielinski condivide post su Instagram sul possibile addio al Napoli del marito per il mancato accordo sul rinnovo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. C’è aria di addio tra Piotr Zielinski e il Napoli? Stamattina Laura, moglie del centrocampista polacco, ha condiviso tra le sue storie Instagram un post di un tifoso azzurro che recitava: “Non ero pronto a salutarti…”.

Un chiaro riferimento ad un imminente addio del numero 20, corteggiato dai club arabi e con il rinnovo in stallo. Il Napoli gli ha offerto un prolungamento al ribasso rispetto ai 4,8 milioni attuali, ma Zielinski non vuole rinunciare allo stipendio di questa stagione.

Di fronte al mancato accordo, il club ha posto un aut aut: o rinnovo alle sue condizioni o panchina e cessione. Zielinski ha già saltato l’ultima amichevole, ufficialmente per problemi fisici.

La scelta della moglie Laura di rilanciare il post nostalgico è stato interpretato da moltissimi tifosi azzurri come un chiaro indizio di come l’addio sia vicino. I tifosi sono rassegnati a salutare il centrocampista, in azzurro dal 2016. L’Al-Hilal ha presentato un’offerta importante al giocatore.