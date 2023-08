Infortuni finti e reali: allarme Garcia, a Napoli c’è una certezza

Rudi Garcia ha parlato di infortuni di mercato a Napoli, un allarme concreto che arriva a dodici giorni dall’avvio della Serie A.

Notizie Calcio Napoli – Le parole di Rudi Garcia sugli infortuni di mercato, hanno avuto, giustamente, il potere di preoccupare i tifosi del Napoli. Certe parole non si usano a casa se la situazione non è complicata, questo il pensiero comune da parte dei tifosi azzurri.

Zielinski può andare via, e le sirene arabe suonano anche per Osimhen, anche se in questo caso sarà più difficile trovare un accordo per la cessione, vista la richiesta di 200 milioni di euro per il cartellino del nigeriano fatta dalla SSCN di Aurelio De Laurentiis.

Ma Garcia ha detto che gli infortuni reali sono solo due Mario Rui e Anguissa, con quest’ultimo che difficilmente giocherà con il Frosinone (altra grana per il tecnico azzurro ndr). Dunque, secondo il ragionamento del tecnico francese, anche Kvaratskhelia non è un infortunato reale (non ha giocato con l’Augsburg ndr) e rientra nella categoria degli assenti causa calciomercato.

Una situazione davvero molto ingarbugliata e preoccupante. Anche perché in questo momento al Napoli c’è una sola certezza: il 19 agosto 2023 parte il campionato di Serie A ed il Napoli gioca con il Frosinone. La prima partita dovrà essere affrontata in questo clima di estrema incertezza? Fu così anche la scorsa stagione, ma in quel caso la base della squadra era pronta, c’era il centravanti titolare ad esempio.